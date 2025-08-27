"Le président de la République a indiqué qu'il n'y avait ni déni de réalité ni surexagération de l'état financier de la France", déclare Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, lors du compte-rendu du conseil des ministres, alors que François Bayrou engagera le 8 septembre devant l'Assemblée nationale la responsabilité de son gouvernement sur le désendettement de la France et le cap budgétaire à fixer pour 2026. SONORE
France: "ni déni de réalité, ni surexagération" de la situation financière du pays, dit Macron
