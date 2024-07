information fournie par France 24 • 11/07/2024 à 12:30

Alors que le Nouveau Front Populaire presse depuis trois jours le Président de nommer l'un des siens à Matignon, Emmanuel Macron finit par sortir du silence pour appeler les "forces politiques républicaines" à "bâtir une majorité solide". Suffisant pour calmer l'impatience de ses opposants et replacer Ensemble au centre du jeu ? On va plus loin avec Zyad Limam et Gauthier Rybinski.