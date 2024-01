France : la parcours semé d'embuches des apprentis athlètes

information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 14:31

La date approche, dans tout juste six moi la France accueillera les Jeux Olympiques de Paris. 15 millions de visiteurs sont attendus dans la capitale. Les préparatifs sont en cours et les défis logistiques et sécuritaires ne manquent pas. Mais alors que la France s'apprête à accueillir l'un des plus gros événement sportif au monde, quelle est la place du sport dans la société française ? Erigée grande cause nationale de l'année 2024 par Emmanuel Macron, des mesures ont été prises pour augmenter l'activité physique des jeunes dans les écoles et les lycées. Mais le sport garde une place mineure dans l'éducation. Ayodele Ikuesan, sportive de haut niveau, en parle au micro de France24.