France : la hausse des prix des engrais chimiques pèse sur l’agriculture

information fournie par France 24 • 28/02/2023 à 14:13

La flambée des prix des engrais chimiques, alimentée notamment par celle du prix du gaz, est l'une des conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine voilà un an. Auparavant, l'UE importait près de la moitié de ses engrais de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. Alors que le Salon de l’Agriculture se tient à Paris, certains producteurs sont de plus en plus préoccupés pour l'avenir de leur exploitation, tandis que d’autres mettent tout en œuvre pour se passer totalement des engrais.