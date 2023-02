France : la gymnastique pour soigner le mal du pays des réfugiés ukrainiens

information fournie par France 24 • 21/02/2023 à 14:46

Pour les plus de 100 000 réfugiés ukrainiens en France, depuis un an, l’intégration passe par le travail, l’apprentissage de la langue, les liens sociaux. Même si cette autonomie n’est pas toujours simple à obtenir, près de 3 000 Ukrainiens se sont vu attribuer une autorisation provisoire de séjour (APS) dans les Hauts-de-Seine, dont 1 710 ont été renouvelées selon la Préfecture. Parmi eux, Liudmyla et sa fille Alisa se sont installées à Antony, après avoir fui Kiev en avril. Dans cette ville de région parisienne, la jeune fille a pu poursuivre sa passion pour la gymnastique, comme 15 de ses compatriotes.