information fournie par France 24 • 27/12/2022 à 08:44

Les prix du pétrole reviennent aux niveaux de mi-novembre en raison principalement de menaces russes de réduire leur production et de la tempête hivernale aux Etats-Unis. En France, les prix à la pompe vont augmenter début janvier, car s'y ajoute la fin de la double remise - gouvernement et TotalEnergies - une aide remplacée par un coup de pouce de 100 euros par an pour les plus modestes.