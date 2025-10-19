Des millions de manifestants ont exprimé samedi leur colère contre Donald Trump à travers les Etats-Unis, de Washington à la Floride, lors d'une grande journée de mobilisation nationale contre "le pouvoir autoritaire" de Donald Trump.
Forte mobilisation citoyenne contre Trump à travers les Etats-Unis
