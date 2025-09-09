L’une des embarcations qui tente de gagner la bande de Gaza pour briser le blocus israélien et apporter de l’aide humanitaire aurait été touchée par un drone au large de la Tunisie. C’est ce qu’assurent les membres d’équipage. Les autorités tunisiennes démentent. Décryptage des images.
Flotille pour Gaza visée : que disent les images ?
