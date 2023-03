Fifou, itinéraire d'un enfant doué

information fournie par France 24 • 24/03/2023 à 12:57

Rendez-vous avec le photographe, illustrateur, graphiste et réalisateur Fifou. Véritable légende dans l’univers du rap il peut se targuer d’avoir réalisé plus de 800 pochettes d’albums en 20 ans (Snoop Dog, Booba, PNL, Ninho, Jul, Dinos Soprano, Lacrim, Gazo, Leto, Seth Gekho, Doc Gyneco, Gims, Aya Nakamura…). Retour sur ses débuts dans un studio de 9 mètres carrés jusqu’à ses productions les plus folles! Pour cet épisode c’est Don Bak qui offre la vidéo surprise.