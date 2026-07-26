Dans la région côtière de Bexti, près de Valence, dans l'est de l'Espagne, les incendies font rage et la fumée s'élève en volutes dans les collines. Les incendies de forêt qui ravagent l'Europe ont ouvert un nouveau front sur la côte est de l'Espagne, contraignant plus de 15 000 personnes à fuir leur domicile. Cela s'ajoute aux 75 000 personnes déjà déplacées par les incendies autour de la capitale. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a appelé à conclure d'un pacte national sur l'urgence climatique en réponse à ces incendies dévastateurs. IMAGES
Feux en Espagne : des nuages de fumée s'élèvent au-dessus des montagnes près de Valence
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