Festival du livre de Paris 2024 : Eric Chacour présente son premier roman

11/04/2024

Avec plus de trois cents auteurs programmés, des lectures, des rencontres et des expositions, c'est un rendez-vous privilégié pour les amoureux de littérature. Louise Dupont vous propose un numéro spécial de "A l'Affiche" consacré au Festival du Livre de Paris, en compagnie de l'écrivain Eric Chacour. L'auteur de "Ce que je sais de toi" (Ed. Philippe Rey) et très remarqué par les lecteurs et la critique, à sa sortie en septembre 2023, sera présent au Festival du livre de Paris, qui se tient du 12 au 14 avril au Grand Palais Éphémère.