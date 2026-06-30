Faire les bons choix d'investissement à l'heure des gagnants et des perdants de l'IA

Comment bien sélectionner les valeurs qui vont profiter de l'IA… et savoir identifier celles qui risquent d'en pâtir.
Avec :
Oddo BHF AM > Brice Prunas, Gérant du fond ODDO BHF Artificial Intelligence
Sycomore AM > Thibault Renoux, Gérant
BlackRock > Henri Chabadel, Directeur des investissements de BlackRock France, Belgique et Luxembourg
Edmond de Rothschild AM > Maguy MacDonald, investment specialist Actions internationales
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.