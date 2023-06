Fact or fake : la politique de cohésion ne profite-t-elle jamais aux pays les plus riches ?

information fournie par France 24 • 28/06/2023 à 13:48

Si la politique de cohésion a pour but de diminuer les inégalités entre les régions de l'Union européenne, elle est parfois pointée du doigt pour son manque d'équilibre. Chaque État membre contribue – plus ou moins – à ce fonds selon la taille de son économie et reçoit des subventions en fonction de ses besoins. Y a-t-il des gagnants et des perdants de cette politique de cohésion ? Contre-Faits répond à cette interrogation.