Fabien Offner (Amnesty) : "La population est prise en otage entre deux camps" au Cameroun anglophone

information fournie par France 24 • 04/07/2023 à 11:37

Fabien Offner est chercheur au bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l'ONG au sein d'Amnesty International. L'ONG a publié mardi un rapport sur le conflit séparatiste qui secoue le Cameroun depuis plus de six ans, répertoriant des "exécutions extrajudiciaires", des "homicides" de civils dont des femmes et des enfants, des "tortures", des "viols et autres violences sexuelles" perpétrés par les deux camps. Fabien Offner revient sur les conséquences du conflit sur les populations civiles, prises en étau entre les combattants et le pouvoir central.