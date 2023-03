"Extrapolations", une terrifiante série sur le réchauffement climatique avec Marion Cotillard

information fournie par France 24 • 23/03/2023 à 16:17

Dans ce numéro 100 % séries, Louise Dupont et Nina Masson se penchent "Extrapolations", de Scott Burns, une série glaçante sur le réchauffement climatique qui tente d’imaginer ce qu’il se passerait si les hommes ne changent pas leur comportement. Avec un casting de haute volée : Marion Cotillard, Meryl Streep, Tahar Rahim, Edward Norton... Également au programme, "Esterno Notte", chef-d’œuvre de Marco Bellocchio sur l’enlèvement et l’assassinat en 1978 de l’homme politique Aldo Moro. Et Brian Cox, génial patriarche de la série culte "Succession", dont le premier épisode de l’ultime saison a été la star du Festival Séries Mania.