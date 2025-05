Explosion des allergies en ville : un cocktail de pollen, pollution et climat

information fournie par France 24 • 15/05/2025 à 07:38

Le Printemps est là, et avec lui, les allergies aux pollens. Elles touchent de plus en plus de personnes à travers le monde. En France, dans les années 1960 c’était moins d’1% de la population qui était allergique aux pollens, aujourd'hui c’est presque un adulte sur trois. Alors comment expliquer cette évolution spectaculaire ? On démêle le vrai du faux avec Gabrielle Maréchaux, journaliste environnement à The Conversation France. Retrouvez les articles cités par Gabrielle Maréchaux sur https://theconversation.com/fr : "Nos allergies au pollen sont-elles liées au sexe des arbres ?" (https://theconversation.com/nos-allergies-au-pollen-sont-elles-liees-au-sexe-des-arbres-251574)