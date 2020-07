Exclusif : Avec les enfants cachés de la France coloniale

France 24 • 10/07/2020 à 14:42

Durant la période coloniale, plusieurs milliers d'enfants issus de relations entre des colons et des Africaines sont abandonnés par leur père et arrachés à leur mère. Sur décision du Gouverneur général de l'Afrique Occidentale Française, ces "métis des colonies" sont séparés du reste de la société et placés dans des orphelinats. À travers des témoignages inédits, France 24 retrace l'histoire oubliée de ces enfants cachés de la Nation, dépourvus de leur filiation et en quête de reconnaissance. Regardez notre documentaire exceptionnel de 27 minutes.