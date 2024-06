information fournie par France 24 • 10/06/2024 à 17:40

En Pologne, le parti centriste pro-européen du Premier ministre Donald Tusk est arrivé devant le parti nationaliste populiste Droit et Justice (PiS), mais celui-ci conserve un score élevé et l'extrême droite de Konfederacja, très eurosceptique, n'enverra pas moins de six eurodéputés à Strasbourg. Les précisions d'Adrien Sarlat, correspondant de France 24 à Varsovie.