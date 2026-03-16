États-Unis : les familles réclament justice dans le procès sur l'addiction aux réseaux sociaux

information fournie par France 24 • 16/03/2026 à 10:51

Le verdict est attendu dans le procès contre Google et Facebook qui se déroule en ce moment à Los Angeles. Au coeur de ce procès, les accusations répétées contre les plateformes en ligne de provoquer volontairement l’addiction aux réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes. Le procès devrait faire jurisprudence et potentiellement impacter des milliers d’autres plaintes déposées aux Etats-Unis. Il a en tout cas mis en lumière les problèmes de santé mentale que rencontrent de plus en plus souvent les adolescents, avec des conséquences parfois dramatiques. Reportage de Pierrick Leurent et Valérie Defert.