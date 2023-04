États-Unis : l'accès à la pilule abortive remis en question

information fournie par France 24 • 14/04/2023 à 11:47

Le 7 avril dernier, un juge fédéral texan a suspendu l’autorisation de mise sur le marché de la Mifépristone, une pilule abortive utilisée par les Américaines depuis plus de 20 ans et pourtant considérée sûre et sécuritaire par l'Agence américaine des médicaments. Depuis, les réactions s'enchaînent. Le président Joe Biden a notamment estimé que le juge avait "dépassé les bornes". Décryptage avec Laure Manent, journaliste spécialiste des droits des femmes.