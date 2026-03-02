Depuis le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, la censure de livres dans les écoles américaines a significativement augmenté. Selon PEN America, plus de 6 800 cas d’interdiction ont été recensés, avec en tête de liste des ouvrages du célèbre Stephen King. Au Texas, les bibliothèques des écoles publiques sont devenues le terrain d’une bataille politique sans précédent autour de la liberté d’expression. Reportage de Pierrick Leurent et Valérie Defert.
États-Unis : des livres censurés dans les écoles publiques du Texas
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro