Etat des lieux de la presse en Afrique, en recul dans plusieurs pays

information fournie par France 24 • 04/05/2023 à 00:01

Appels au meurtre de journalistes, menaces, suspension des médias et expulsion des correspondants : c'est ce que dénonce les 30 médias africains et internationaux dans leur lettre ouverte aux autorités burkinabè et maliennes, à laquelle prennent part France 24 et RFI, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Focus sur la Tunisie qui a reculé de 27 places dans le classement de RSF, classée 121 sur 180. Hanene Zbiss de l'Union de la presse francophone, est notre invitée.