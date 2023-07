information fournie par Boursorama • 07/07/2023 à 14:20

Pourquoi investir dans l'ESG ? Quelle place cela doit-il prendre dans un portefeuille ? Quelle porte d'entrée et quels critères de choix ? Les conseils de Sophie Flak, membre du Directoire et Partner en charge de l'ESG et du Digital chez Eurazeo.