information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 13:17

Quel est le poids et le rôle de l’uniforme scolaire sur le comportement des adolescents ? Est-ce que le rendre unisexe et gommer les différences entre filles et garçons a un effet ? C’est ce que constatent des écoles et lycées du Kerala, qui l’ont adopté.