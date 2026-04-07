Malgré les inquiétudes liées à la flambée des prix de l'énergie, les touristes ont été nombreux à profiter du week-end de Pâques à Cabourg (Calvados) et Arcachon (Gironde).
En Gironde et en Normandie, un petit air d'été pour le lundi de Pâques
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