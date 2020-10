France 24 • 27/10/2020 à 18:19

La Caroline du Nord, dans le sud des États-Unis, est un condensé de l'Amérique, avec d'un côté les villes où vivent les étudiants et les modérés et de l'autre les campagnes blanches et conservatrices. C'est un exemple parfait de swing-state, un État partagé entre Donald Trump et Joe Biden, où pourrait se jouer le résultat de la présidentielle du 3 novembre.