information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 11:01

À une semaine du second tour de l'élection présidentielle argentine, la chanteuse américaine Taylor Swift et ses Swifties pourraient faire pencher la balance en défaveur de Javier Milei, le candidat de la droite populiste. La star américaine regroupe 250 millions de fans sur les réseaux sociaux, et appelle à voter contre Milei et ses positions ultralibérales. Reportage de Mathilde Guillaume, correspondante de France 24 en Argentine.