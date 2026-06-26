En Albanie, les projets immobiliers de Jared Kushner divisent la population

information fournie par France 24 • 26/06/2026 à 11:24

En Albanie, un large mouvement de contestation est en cours contre le pouvoir en place. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est le démarrage de chantiers liés à des investissements du clan Trump, notamment de son gendre Jared Kushner, visant à créer une station balnéaire de luxe sur la côte. Les défenseurs de l'environnement refusent toute construction sur une zone protégée, qui abrite oiseaux migrateurs et flamants roses, mais d'autres y voient des opportunités en terme d'emplois pour la population et l'économie du pays. Reportage de David Gilberg.