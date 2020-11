Emmanuel Macron: "Je ne vais pas changer mon droit parce qu'il choque ailleurs"

France 24 • 16/11/2020 à 07:53

A la Une de la presse, ce lundi 16 novembre, l'accord commercial XXL conclu hier entre la Chine et 14 pays d'Asie et du Pacifique. Donald Trump toujours dans le déni de sa défaite, et la visite embarrassante de son secrétaire d'Etat en France, où Emmanuel Macron regrette le manque de solidarité internationale, exprimé, selon lui, lors de l'assassinat de Samuel Paty. Des catholiques qui demandent le retour des messes dominicales, interdites pour cause de confinement. Et un drôle d'oiseau.