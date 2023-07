Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie : une visite pour tenter de réduire les fractures politiques

information fournie par France 24 • 28/07/2023 à 16:19

Le président Macron s'est rendu cette semaine en Nouvelle-Calédonie, sa deuxième visite sur le Caillou depuis 2018. Il avait un programme chargé sur trois jours et un objectif principal : surmonter les fractures institutionnelles entre indépendantistes et non indépendantistes. Après trois "non" aux referendums d'indépendance, il a prôné "le chemin du pardon" et "de l'ambition commune et de l'avenir". Un discours accueilli différemment par les les indépendantistes et des non indépendantistes.