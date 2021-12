information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 16:59

Le président français se rend en Arabie Saoudite, aux Emirats arabes unis et au Qatar ces vendredi 3 et samedi 4 décembre, où il signe une série de contrats importants pour le commerce français. Cependant, la question des droits de l’homme risque de se retrouver écrasée par des considérations économiques et géopolitiques. Décryptage avec Bruno Daroux, chroniqueur international à France 24.