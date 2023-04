Emmanuel Macron aux Pays-Bas pour défendre la "sécurité économique" européenne

information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 10:28

Le président Emmanuel Macron se rend aux Pays-Bas, mardi, accompagné de sept ministres. C'est la première visite d'État d'un président français à La Haye depuis 23 ans. Il y prononcera un discours sur l'Europe durant lequel il compte défendre l'"autonomie stratégique" des 27 et leur "sécurité économique". La France et les Pays-Bas veulent développer des filières stratégiques d'avenir comme les semi-conducteurs et les technologies quantiques.