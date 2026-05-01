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Emily Blunt et Stanley Tucci honorés d’une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood

information fournie par AFP Video 01/05/2026 à 15:20

L’actrice britannique Emily Blunt et l’acteur américain Stanley Tucci ont dévoilé jeudi leur étoile sur le Walk of Fame à Hollywood Boulevard, à Los Angeles.

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