Elon Musk drogué ? Un "deepfake" donne de la voix sur les réseaux sociaux

information fournie par France 24 • 12/01/2023 à 23:07

Une vidéo deepfake dans laquelle le propriétaire de Twitter Elon Musk admet être drogué a enregistré plus de 3 millions de vues. L'occasion de revenir sur ce procédé qui consiste, grâce à l'intelligence artificielle, à modifier le visage et la voix d'une personne et lui attribuer des propos falsifiés. Devenu au fil des années un instrument de désinformation, il inquiète certains pays. La Chine a ainsi adopté récemment une loi pour encadrer cette technologie de plus en plus performante.