Élisabeth Moreno : "Quand il y a inceste, il n'y a même pas à parler de consentement"

France 24 • 12/02/2021 à 15:14

"Lorsqu'un adulte a des rapports sexuels avec un enfant, qui plus est un enfant de sa famille, il n'y a pas à parler de consentement", selon Élisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre femmes et hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Reçue sur la plateau d'ActuElles, la ministre en poste depuis l'été dernier soutient une législation plus sévère à l'encontre des agresseurs sexuels de mineurs.