France 24 • 20/06/2021 à 20:23

Quelque 48 millions de Français étaient appelés aux urnes dimanche 20 juin pour le premier tour des élections régionales. Objectif : élire leurs conseillers régionaux et départementaux pour les six prochaines années. Plus de deux Français sur trois ont choisi de ne pas se rendre aux urnes lors du premier tour du scrutin, un record d'abstention pour un vote hors référendum.