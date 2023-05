information fournie par France 24 • 15/05/2023 à 07:53

A la Une de la presse, ce lundi 15 mai, les premiers résultats de la présidentielle et des législatives en Turquie, où un deuxième tour se profile entre Recep Tayip Erdogan et son principal rival, Kemal Kiliçdaroglu. La victoire écrasante de l’opposition en Thaïlande. La rencontre, hier, à l’Elysée, entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Et le contrevenant le plus zélé de France.