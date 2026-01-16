En Ouganda, la journée électorale du jeudi 15 janvier a été marquée par d'importants problèmes techniques. L'opposition dénonce des dysfonctionnements délibérés du pouvoir dans le but de favoriser le président sortant. Le résultat définitif des scrutins présidentiel et législatifs est attendu d'ici samedi 14h00GMT. Le reportage de notre correspondante.
Élections en Ouganda : Une journée de vote perturbée par des ratés techniques
