Égypte, les petites mains du secteur agricole

information fournie par France 24 • 24/06/2025 à 11:27

L’année dernière, l’Egypte a battu un nouveau record de ses exportations en fruits et légumes : près de 7 millions de tonnes pour une valeur de 6,1 milliards de dollars, dont 20% à destination de l’Europe. Selon la Banque mondiale, l’agriculture est le secteur qui emploie la plus grande proportion de femmes : environ 45 % et ce pourcentage s'élève à 94 % en Haute-Egypte. Mais dans les champs, les conditions de travail des près de 5 millions d’ouvrières agricoles sont déplorables, pour un salaire deux fois moins élevé que celui des hommes, et en l’absence totale de contrats de travail. Des associations lancent des campagnes pour régulariser le travail des femmes et défendre leur droit à un salaire décent, une protection au travail et un vrai statut. Reportage.