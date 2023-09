information fournie par France 24 • 11/09/2023 à 19:41

Le dernier bilan du séisme au Maroc fait état de plus de 2600 morts. Secouristes, volontaires et membres des forces armées s'activent pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres, notamment dans des villages de la province d'Al-Haouz, épicentre du séisme, au sud de la cité touristique de Marrakech. Une édition spéciale sur France 24 pour en parler avec Stéphane Antoine.