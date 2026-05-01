Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi à Édimbourg lors de la fête du feu de Beltane pour célébrer la renaissance du "Green Man (Homme vert)", symbole de la vie - grâce à la "May queen (reine de mai)", qui incarne la fertilité.
Édimbourg célèbre l'été avec le festival celtique du feu de Beltane
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