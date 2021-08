Double attentat à Kaboul :"le prix tragique de la capitulation"

information fournie par France 24 • 27/08/2021 à 10:50

Dans la presse internationale, le choc des images et des mots après le double attentat à l'aéroport de Kaboul qui a fait plus de 73 morts dont au moins 13 soldats américains. De part le monde, on tente de décrypter ce "prix tragique de la capitulation" de Joe Biden. En France, la classe politique compte les nouveaux prétendants à la présidentielle de 2022 et à la primaire de la droite. Dans le monde aussi, cette lueur d'espoir dans la lutte contre le paludisme...