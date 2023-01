Données agricoles et souveraineté : des agriculteurs jaloux de leurs data

information fournie par France 24 • 03/01/2023 à 13:44

La météo, les semences, les récoltes, les livraisons, la nourriture des bêtes... Désormais, plus rien n’échappe aux algorithmes et aux ordinateurs qui veulent tout savoir et tout enregistrer du travail des paysans. La donnée agricole est-elle aussi, voire plus importante, que les matières premières ? Henri Bies-Péré, deuxième vice-président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), apporte des réponses.