 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Donald Trump reçoit l'opposante vénezuelienne Machado, qui lui remet la médaille de son prix Nobel

information fournie par France 24 16/01/2026 à 11:57

Donald ​Trump a reçu le15 décembre à la Maison Blanche la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. Cette dernière a annoncé avoir remis au président des États-Unis la médaille de son prix Nobel de la paix.

Donald Trump
Venezuela

Vidéos les + vues

1

Manifestations à travers le monde en soutien au peuple iranien

information fournie par AFP Video 14 janv.
2

Trump assure que les "tueries en Iran ont pris fin" mais laisse planer la menace d'une intervention

information fournie par AFP 15 janv.
33
3

Chine : un excédent commercial record malgré les droits de douane de Trump

information fournie par Ecorama 15 janv.
4

Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Le marché immobilier va mieux mais pas pour tout le monde !"

information fournie par Ecorama 15 janv.
5

Les Bulgares célèbrent le carnaval de Kukeri

information fournie par AFP Video 15 janv.
6

L'UE a une "responsabilité stratégique" au Groenland, dit le MAE français Barrot

information fournie par AFP Video 15 janv.
3
7

Groenland: le Danemark ne pourrait "rien" faire contre la Chine ou la Russie (Trump)

information fournie par AFP Video 15 janv.
2
8

Lancement à Paris de la 4e saison de la série Netflix "Bridgerton"

information fournie par AFP Video 15 janv.
1

Nouvelle manifestation à Téhéran, craintes d'une répression brutale

information fournie par AFP 11 janv.
23
2

TIC TECH – IA : les milliards d’Elon Musk, fuite des patrons, la French Tech sous tension

information fournie par Ecorama 09 janv.
3

Alexandre Fretti (DG d'Orisha) : "L'Europe est déclassée sur le combat de l'IA !"

information fournie par Ecorama 09 janv.
1
4

CES de Las Vegas : la French Tech a-t-elle convaincu ?

information fournie par Ecorama 09 janv.
5

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
6

Iran: le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

information fournie par AFP 11 janv.
20
7

Au Japon, la folie des machines à pince, reines des salles d'arcade

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
8

Tempêtes sur l'Europe : fortes intempéries sur une partie du continent, transports perturbés

information fournie par AFP 09 janv.
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Mobilisation agricole: l'A61 bloquée dans les deux sens à Carcassonne

information fournie par AFP Video 17 déc. 2025
7

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
8

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank