Donald Trump a reçu le15 décembre à la Maison Blanche la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. Cette dernière a annoncé avoir remis au président des États-Unis la médaille de son prix Nobel de la paix.
Donald Trump reçoit l'opposante vénezuelienne Machado, qui lui remet la médaille de son prix Nobel
