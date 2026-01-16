Donald Trump convoite le Groenland, la propagande russe vante un "monde nouveau"

information fournie par France 24 • 16/01/2026 à 11:42

Alors que Donald Trump envisage de s'emparer du Groenland par la voie militaire, les chaînes de télévision russes se réjouissent de l'avènement d'un "monde nouveau", où le droit international cède le pas à la loi du plus fort. Si les ambitions de la Maison Blanche dans l'Arctique menacent les intérêts de Vladimir Poutine, la Russie se satisfait pour l'heure d'un délitement des alliances démocratiques et d'une fin annoncée de l'Otan. Tout en préparant une confrontation avec des États-Unis qui, eux aussi, voient la force comme un moyen d'élargir leurs frontières.