Dôme de chaleur sur l'hémisphère nord : ce qu'il faut savoir

information fournie par France 24 • 18/07/2023 à 14:38

La vague de chaleur qui s’abat sur l’ouest du bassin méditerranéen va continuer à faire monter les températures, notamment en France - jusqu'à 40°C même en Provence, en Corse et en Occitanie. Ailleurs, en Grèce, plusieurs incendies se sont déclarés lundi entraînant l’évacuation de zones balnéaires. Aux Etats-Unis ainsi qu’en Chine, des températures records dépassant les 50°C ont été recensées. En cause : ce que l’on appelle des "dômes de chaleur". Qu'est-ce que cela veut dire ? Les explications de Julia Sieger, journaliste sciences et technologies à France 24.