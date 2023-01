Deux migrants trouvent l'amour dans l'enfer libyen

information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 11:46

Fuyant la terreur de son pays pour l'Europe, Muhamad, un Somalien de 25 ans, traverse la Libye en 2017 et tombe aux mains de passeurs-prédateurs. Torturé, insulté et harcelé pendant des mois, il rencontre la femme de sa vie, Amina, dans une prison souterraine. Cet enfer privé de la lumière du jour ne les a pas empêchés de tisser leur histoire d’amour et de lutter pour leur survie. Le jeune couple a finalement réussi de s’enfuir et se trouve désormais en Europe. Muhamad a raconté à Kinda Youssef, journaliste à InfoMigrants, son chemin d'exil, raconté en dessins par Adel Gastel.