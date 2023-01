Des héroïnes pas si faibles : histoires de princesses qui disent non

information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 19:32

Les Népalaises risquent leur vie en accouchant par manque d’infrastructures et personnel de santé. Au Nigéria, une centaine de lycéennes de Chibok manquent toujours à l’appel. Prune Nourry leur rend hommage avec l’exposition "Statues also breathe". Jennifer Tamas raconte dans "Au non des femmes" comment les classiques de la littérature ont été réinterprétés de manière misogyne, faisant des femmes des héroïnes passives incapables de dire non, bien loin des personnages d’origine.