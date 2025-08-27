Images de fils d'attente de pétroliers et de camions au port de Mumbai avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains mercredi matin. L'Inde est l'un des principaux importateurs de pétrole russe, après la Chine, et le président américain accuse New Delhi d'aider ainsi Moscou à financer sa guerre en Ukraine. Le nouveau taux ne concernera cependant pas un certain nombre de produits, ce qui vient en réduire sensiblement la portée. IMAGES
Des files d'attente de camions au port de Mumbai à l'approche des nouveaux droits de douane
