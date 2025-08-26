Trump pense que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur"

Donald Trump a déclaré lundi, lors d'une conférence de presse improvisée dans le Bureau ovale, que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur", ajoutant ne pas aimer les dictateurs et ne pas en être un.
